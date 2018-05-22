Общество

HeadHunter проанализировал предложения от работодателей в Псковской области для несовершеннолетних

В преддверии Дня защиты детей аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали вакансии с маркировкой «доступные для соискателей от 14 лет» и резюме кандидатов в возрасте от 14 до 17 лет, размещенные в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, активно выходят на открытый рынок труда 14- и 17-летние (по 28% от общего количества резюме подростков, открытых c марта), на втором месте по количеству размещенных резюме - 15-летние подростки (24%), реже встречаются резюме от соискателей в возрасте 16 лет (20%).

Большую часть кандидатов можно встретить в профобласти «Начало карьеры, студенты», так же представители цифрового поколения из Псковской области заинтересованы в приобретении опыта работы в маркетинге, продажах и на рабочих позициях.

Количество вакансий по всем регионам страны по сравнению с октябрем прошлого года, за исключением февраля, увеличивается. Однако, не все предложения о работе релевантны. Как отмечает директор по Северо-Западу HeadHunter Юлия Сахарова, одни вакансии не подходят по юридическим критериям, например, в функционале прописаны восемь часов работы в день вместо допустимых четырех-шести. «В других предложениях указан заработок от 70 000 рублей, а в требованиях значится опыт работы не менее трех лет - такие варианты с пометкой «доступные для соискателей от 14 лет» тоже встречаются. Конечно, для ребят, которые только начинают знакомство с рынком труда, такие предложения нельзя назвать подходящими. Однако, реальных кейсов, когда подростки помогают справиться с сезонной нагрузкой на бизнес или упрощают работу ценным сотрудникам компании, становится больше. У работодателей появилась возможность публиковать вакансии для подростков на hh.ru с октября прошлого года. С этого момента было размещено свыше 50 000 резюме соискателей в возрасте от 14 до 17 лет и более 1 000 вакансий с маркировкой «доступные для соискателей от 14 лет» по всей России», - пояснила она.

Привлечение подростков для выполнения временной подработки или постоянной работы по сокращенному дню - перспективное направление для ряда компаний. Мотивы могут быть разными: например, «закрыть» потребность в «рабочих руках» на период летних отпусков постоянных сотрудников, получить новые идеи и энтузиазм поколения digital natives, проявить социальную ответственность компании (дать подросткам шанс попробовать себя в деле и заработать первые трудовые деньги) или из талантливых подростков вырастить будущих сотрудников.

Что касается конкретных специальностей, то в сетях кафе-ресторанов подростков берут на позиции официантов, они заменяют постоянных сотрудников (особенно в сезон летних отпусков). Маркетинговые агентства практикуют наем промо-персонала на мероприятиях, ребята ведут группы в социальных сетях, обрабатывают фотографии, работают «на телефоне», раздают листовки. Производственные, торговые компании набирают несовершеннолетних на административные позиции в разные отделы, а ребята со знанием языков программирования участвуют в проектах ИТ-компаний.

Есть и сложности в трудоустройстве подростков. Несмотря на активность современных ребят и их желание работать, пока эта тенденция не стала массовой. При приеме несовершеннолетних на работу есть ряд ограничений по ТК (длительность рабочего дня зависит от возраста, запрещено использовать труд подростков по ряду профессий, нужны разрешение от родителей, медицинские справки и прочее) Некоторые работодатели ещё присматриваются к этой группе работников, хотя компании, у которых опыт трудоустройства несовершеннолетних был, отмечают, что польза перевешивает возможные «неудобства».

Большую часть вакансий публикуют работодатели из Москвы – каждое пятое предложение с маркировкой «14+» в период с февраля по апрель разместили столичные компании. Чуть менее активны работодатели из Петербурга и Башкортостана (по 5% вакансий), Ивановской области и Татарстана (по 4%). По отраслевому срезу в большей степени в привлечении ребят от 14 лет заинтересованы представители отраслей ТНП (товары народного потребления), услуг для бизнеса, информационных технологий, розничной торговли, маркетинга, рекламы, BTL и дизайна.

Какие позиции можно успешно закрыть соискателями в возрасте от 14 и старше? Компании из разных регионов России открывают вакансии, связанные с продажами (31%), маркетингом, рекламой и PR (26%). Есть успешные примеры, когда подростки ведут группы и страницы компаний в социальных сетях, общаясь с аудиторией на ее же языке. Нередко встречаются предложения о работе и на административных позициях (21%). Еще 19% вакансий доступны подросткам, желающим начать карьеру в сфере информационных технологий.

Если говорить о профессиях, то компании чаще размещают предложения о работе для программистов, промоутеров, продавцов-консультантов, помощников менеджеров по продажам, стажеров, копирайтеров, менеджеров по сбору информации и контент-менеджеров. Например, работодатели из Псковской области готовы были рассмотреть несовершеннолетних соискателей на позиции менеджера проектов (https://spb.hh.ru/vacancy/24466952 с зарплатой от 10 тыс. рублей) и торгового представителя (https://spb.hh.ru/vacancy/24315253).

В ходе исследования было проанализировано 1 010 вакансий, созданных работодателями из России на портале hh.ru в период с 1 октября 2017 года по 15 мая 2018 года, с пометкой «Доступные для соискателей от 14 лет».