Общество

Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода в связи с ростом продолжительности жизни

Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии на полгода с 246 до 252 месяцев в 2019 году, подготовлен соответствующий законопроект, сообщают в пресс-службе ведомства во вторник.

Там отметили, что в этом году ожидаемая продолжительность выплаты составляет 246 месяцев, однако расчеты Росстата говорят, что продолжительность жизни людей после выхода на пенсию в России в среднем выше, чем этот показатель - 263 месяца. Он рассчитывается исходя из того, что женщины, выйдя на пенсию в 55 лет, в среднем проживут 26,14 года, а мужчины после 60 лет - 16,46 года, следует из пресс-релиза Минтруда.

Законопроект, поясняют в министерстве, направлен на то, чтобы постепенно уравнять эти два показателя - приближенную к реальному показателю продолжительность жизни после выхода на пенсию и ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Если законопроект будет принят, то в следующем году период выплат увеличится с 246 до 252 месяцев, а разница между двумя показателями сократится до 11 месяцев.

В ведомстве напомнили, что увеличение продолжительности ожидаемого периода накопительной пенсии влечет снижение ежемесячной выплаты. К страховой пенсии показатель «ожидаемый период выплаты» с 1 января 2015 года не применяется.

С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании данных Росстата о продолжительности жизни в России.