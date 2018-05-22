Общество

В Великолукском медколледже проанализировали работу по трудоустройству выпускников

28 мая состоялось заседание расширенного административного совета Великолукского медицинского колледжа. Темой прошедшего заседания было: «Итоги совместной работы ГБПОУ ПО «ВМК» и учреждений здравоохранения и фармации Псковской области по трудоустройству и закреплению выпускников в 2015-2017 годах и оценка качества их подготовки к профессиональной деятельности».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, участниками заседания были члены административного совета колледжа, главные врачи учреждений здравоохранения города Великие Луки и южных районов Псковской области, а также главные медицинские сестры и специалисты, отвечающие за кадровую работу учреждений здравоохранения.

Вопросы, рассматриваемые на заседании: анализ работы ГБПОУ ПО «ВМК» по трудоустройству; проблемы трудоустройства и закрепления выпускников колледжа в 2015-2017 годах в учреждениях здравоохранения Псковской области.

Большое внимание было уделено мониторингу удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников и организации дополнительного профессионального образования в Великолукском медицинском колледже. Отмечалась и эффективность работы колледжа по мониторингу трудоустройства выпускников.

На заседании отмечалось, что часть выпускников после окончания учебного заведения покидают Псковскую область и трудоустраиваются в других регионах России. Количество таких выпускников необходимо привести к минимуму. Была одобрена практика направления студентов в отделения ЛПО в соответствии с темой дипломной работы для прохождения преддипломной практики и согласования темы дипломной работы с работодателями.

По окончании административного совета главные врачи лечебных учреждений встретились с выпускниками 2018 года.