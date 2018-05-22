Общество

В великолукской ИК начали производство пиломатериалов

На базе исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (город Великие Луки) начато активное производство пиломатериалов в рамках заключенного договора в апреле 2018 года с ООО «Балтик Тимбер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, первая партия готовой продукции будет отгружена заказчиком на текущей неделе.

В ходе поиска новых заказов для обеспечения трудозанятости осужденных на участке деревообработки группой материально-технического обеспечения и сбыта продукции был заключен договор с ООО «Балтик Тимбер» на оказание услуг в сфере производства продукции из деревообработки. Предоставлять сырье для распиловки в исправительное учреждение будет поставщик.

На производство первой партии продукции в учреждение уже завезено 68,2 кубических метров березового фанерного кряжа и выпущено 31,4 кубических метров пиломатериалов. Готовая продукция поставщику будет отгружена до конца текущего месяца.

На сегодняшний день на участке деревообработки трудоустроено пять человек. В дальнейшем планируется увеличение объемов производства, что позволит трудоустроить до восьми осужденных.

Заработную плату осужденные получают на сдельной основе, но не превышающую уровня минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.