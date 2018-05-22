Общество

Комплексное учение по ликвидации последствий ДТП провели в Пскове. ФОТО

В Пскове 29 мая прошло комплексное учение с силами и средствами подразделений, принимающими участие в ликвидации последствий крупных дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения с применением авиационно-спасательных технологий, происходящих в зоне ответственности Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

К тренировке привлекались силы Псковского гарнизона пожарной охраны, спасатели поисково-спасательного отряда Пскова, бригады скорой медицинской помощи, наряды УМВД и ГИБДД.

По легенде учения, на 270-м километре ФАД Р-23 «ПСКОВ», в населенном пункте Подборовье-1 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, одного грузового автомобиля и автобуса. По предварительным данным пострадало 6 человек, один человек заблокирован в салоне автомобиля, пять человек получили травмы средней тяжести. Из автобуса происходит утечка дизельного топлива, грузовой автомобиль горит.

К месту условного дорожно-транспортного происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №3, дежурная группа поисково-спасательного отряда Пскова, наряд ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД оцепили место происшествия, обеспечили движение транспорта с целью недопущения заторов на дороге и повторных ДТП. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей, осуществили деблокирование и эвакуацию пострадавших и совместно с пожарными оказали им первую помощь и передали бригаде «03». Пожарные расчеты произвели тушение грузового автомобиля.

К месту ДТП прибыл вертолет санавиации и осуществил транспортировку пострадавших в областную больницу.

По завершению ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сотрудники ГИБДД совершили действия по сбору информации, фиксации и оформлению ДТП. Дорожные службы города очистили проезжую часть от осколков и произвели смыв ГСМ.

По итогам проведенной тренировки сделан вывод: силы и средства готовы к действиям по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах подведомственных территорий.