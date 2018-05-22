Общество

В Великих Луках пропала женщина

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается без вести пропавшая Богданова Ольга Владимировна, 1975 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 8 мая текущего года эта женщина ушла из дома по месту жительства на улице Ставского в Великих Луках. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении данной гражданки, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8953) 247-45-76 или 02.