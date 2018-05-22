Общество

В рамках проекта «Инклюзивная профориентация» псковичи посетили производственно-интеграционные мастерские

Ознакомительную экскурсию в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В.П.Шмитца провела сегодня, 29 мая, начальник отдела трудового воспитания Псковского городского молодежного центра Ольга Безъязычная.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в экскурсии приняли участие родители воспитанников коррекционных школ № 1 и 2, а также все, кто зарегистрировался через группу Вконтакте «Профориентация в Пскове».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Инклюзивная профориентация» для детей с отклонениями психического и умственного развития. Напомним, этот проект получил грантовую поддержку от Росмолодежи.

Гости мастерских посетили тренировочное и производственные отделения, ознакомились с ассортиментом производимой в мастерских продукции и приобрели сувениры ручной работы. Кроме того, участникам экскурсии разъяснили детали поступления в мастерские.

Следующая экскурсия запланирована на осень 2018 года.