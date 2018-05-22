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В Великолукском медицинском колледже состоялась V студенческая научно-практическая конференция «Подвиг милосердия»

В Великолукском медицинском колледже состоялась V студенческая научно-практическая конференция «Подвиг милосердия» под девизом «Воспеваем подвиги героев» (Virumque cano). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, в ходе мероприятия изучалась роль медицинских работников при обороне города Великие Луки в 1941 году и при освобождении города в 1943 году.

Ранее была проведена большая поисковая работа по выяснению военного пути эвакогоспиталей, образованных в городе Великие Луки в 1941 году от момента их образования до расформирования по окончанию войны. Выяснено количество госпиталей, находившихся в городе Великие Луки в годы войны после его освобождения в 1943 году.

Ведущим направлением поисковой работы стала тема «Трагедия плена. Подвиг санитаров Великолукского концлагеря». Изучение этой темы проходила в течение 4 лет, был накоплен материал, найдены документы, подтверждающие расстрел медицинских работников, которые выразили свое возмущение бесчеловечным отношением фашистов к раненным пленным. Были получены не только ответы из архивов ФСБ г. Пскова и Центрального архива ФСБ, но и найдена статья в газете «Красная Звезда». В статье бывший пленный концлагеря в Великих Луках рассказал о бунте пленных, в котором участвовали медработники и за это они были казнены.

Итогом этой работы стало сооружение памятного знака «Подвиг милосердия», посвященного санитарам Великолукского концлагеря, а также всем медицинским работникам - участникам Великой Отечественной войны, в котором приняли участие студенты, преподаватели, выпускники колледжа, великолучане.

На конференциях выступили 16 студентов Великолукского медицинского колледжа, а также 8 преподавателей колледжа, 5 представителей других учебных заведений и 2 краеведческого музея г. Великие Луки. Активность студентов и преподавателей в проведении конференций показывают картину заинтересованности в этой деятельности, поэтому, эту эстафету передают студентам первого курса студенты выпускных групп.

Гостем конференции стала Карпенко Екатерина, консультант отдела по, молодежной политике Управления образования Администрации города Великие Луки, которая побывала в составе делегации Псковской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Екатерина поделилась своими впечатлениями об этом грандиозном событии и сделала экскурс в историю молодежных фестивалей.

Идея совместить различную проблематику докладов изначально была очень смелой: но в современной мире ничто не существует автономно, все события происходят взаимосвязано и работают «на стыке». Именно эту мысль озвучил в заключение конференции директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев, который высказал свое мнение о конференции и подчеркнул важность проведения исследовательской работы студентов.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой констатировалось, что конференция - важный этап учебно-воспитательного процесса, на котором подводятся итоги, и дается оценка проделанной работе, определяются приоритетные направления деятельности на перспективу.

Было принято решение продолжить сотрудничество с другими учреждениями города и области по направлениям поисковой работы, закрепить традицию проведения последующих конференций в русле обозначенной тематики, продолжить работу по изучению и пропаганде исторического и культурного наследия Псковщины, расширять творческое сотрудничество, продолжать традиции проведения научно - практических конференций с участием представителей образовательных учреждений Псковской области и Республики Беларусь по важнейшим вопросам истории.