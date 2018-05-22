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Общество

Родственникам фронтовиков-невельчан вручили книги «Солдаты Победы»

29.05.2018 20:06|ПсковКомментариев: 0

Презентация четвертого тома книги «Солдаты Победы», посвященного невельчанам-участникам Великой Отечественной войны, состоялась сегодня, 29 мая, в детской школе искусств Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в рамках мероприятия врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и главный редактор многотомной историко-культурной серии Николай Никитенко вручили 40 книг родственникам фронтовиков - героев четвертого издания.

Николай Никитенко рассказал, что работа над созданием очередного тома шла очень трудно, потому что в военкомате почти не сохранились документы о рядовом и сержантском составах из Невельского района. Всю информацию о фронтовиках составители собирали по крупицам из разных источников. «Это плод коллективного труда и в определенной степени исследовательская работа, потому как нам удалось открыть новые не известные ранее имена и факты», - сказал он.

В числе выявленных героев - Петр Титович Сидоренко. Он входил в одну штурмовую группу вместе с Почетным гражданином Пскова Михаилом Петровичем Мининым, которая 30 апреля 1945 года водрузила Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине. Сегодня один из томов был вручен его вдове.

Кроме того, по словам Николая Никитенко, до недавнего времени считалось, что полными кавалерами Ордена славы в годы Великой Отечественной войны стали 37 уроженцев Псковской области. Но в рамках подготовки издания был выявлен 38-й полный кавалер - невельчанин Фома Алексеевич Бураков.

Главред поблагодарил составителей четвертого тома за проделанную кропотливую работу, а врио Губернатора Михаила Ведерникова - за поддержку проекта.

В свою очередь руководитель региона отметил, что Великая Отечественная война пронеслась по всей Псковской области, и Невельский район - не исключение. Два года он находился в оккупации, а партизанское движение оказало активное сопротивление фашистским войскам. По мнению Михаила Ведерникова, муниципалитет может претендовать на получение Почетного звания «Край партизанской славы Псковской области».

«Здесь происходило очень много поистине героических событий, и наша с вами святая обязанность - бережно хранить память о них и передавать ее из поколения в поколение. Ведь именно они делают 9 мая самым главным праздником нашей страны», - сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимал участие в создании книги, и заверил, что Администрация Псковской области продолжит оказывать поддержку изданию. «Я надеюсь, что через какое-то время у нас получится большая коллекция рассказов о наших земляках, которые совершали подвиги в годы Великой Отечественной войны», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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