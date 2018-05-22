Общество

Невельской гимназии выделят средства на ремонт кровли по решению Михаила Ведерникова

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял решение о ремонте кровли в Невельской гимназии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в необходимости проведения работ он убедился лично во время посещения образовательного учреждения сегодня, 29 мая, в ходе рабочей поездки в Невельский район.

По словам директора школы Валентина Кузнецова, текущая кровля - одна из главных проблем гимназии. Специалисты провели полное обследование крыши тепловизором, которое показало большие потери тепла через нее. В одном из корпусов кровля настолько намокла, что у плит перекрытия образовался провис. Чтобы не допустить внештатной ситуации, начальные классы, которые занимали этот этаж, были переведены в другие помещения, а доступ в эту часть здания закрыт.

Осмотрев аварийные помещения, врио губернатора оценил состояние кровли как критическое и поручил руководителю района актуализировать смету ремонтных работ согласно ценам 2018 года, а также проработать вопрос о выделении необходимых средств.

Также руководитель региона осмотрел спортивный зал, который был капитально отремонтирован в 2011 году. Директор школы отметил, что ребята показывают хорошие спортивные успехи, берут призовые места на областных соревнованиях. Их любимые виды спорта - футбол и баскетбол, в которые ребята играют и во внешкольное время.

В ходе осмотра Михаил Ведерников заметил, что спортзалу необходим косметический ремонт. «Мы на себя берем крышу, а Вы - косметику спортзала», - обратился он к главе муниципалитета.

Кроме того, Михаил Ведерников и Александр Ващенков договорились проработать вопрос привлечения внебюджетных источников для оборудования теннисной площадки на пришкольной территории. «Все эти работы должны быть выполнены до начала нового учебного года», - поставил задачу врио главы региона.

Отметим, в Невельской гимназии обучается порядка 350 ребят, из них более 50 - жители близлежащих деревень. На протяжении ряда лет образовательному учреждению оказывается системная финансовая помощь для решения насущных проблем. Так, на средства областного бюджета были отремонтированы рекреации и пищеблок, оборудован медпункт.