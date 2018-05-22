До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западных направлений 5-10 м/сек.
Температура по области: ночью +9…+14 градусов С, днем +22…+27 градусов С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
На территории Гдовского, Псковского и Струго-Красненского районов в лесах установлен 5-й класс пожарной опасности по погодным условиям.