Общество

Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области

С 14 по 23 мая 2018 годав Псковской области проходил очередной этап оперативно-профилактической операции «Должник». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, рейдовые мероприятия в рамках данной операции были проведены в Пскове, Дно, Острове, Себеже и в Великих Луках работниками Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и сотрудниками районных линейных отделов МВД России на транспорте.

Цель оперативно-профилактической операции «Должник» - выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов МВД, а также других категорий задолженностей.

В ходе проведенных совместных рейдовых мероприятий судебные приставы посетили более 100 квартир должников. 7 должников оплатили свои штрафы, 24-м были вручены квитанции об оплате долга и требования о явке на прием в отдел судебных приставов, у 3-х должников были установлены источники доходов, с которых и будут взысканы их неоплаченные штрафы МВД.

Те граждане, кого дома не оказалось во время визита судебных приставов и сотрудников линейных отделов МВД России, могли найти требования о явке на прием в ОСП у себя в почтовых ящиках, либо в дверях.

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Следует отметить, что за текущий период 2018 года в УФССП России по Псковской области на исполнении находилось 179 производств для принудительного взыскания штрафов данной категории на сумму в 117 900 рублей (из них судебными приставами взыскано 24 600 рублей).

Следующий этап оперативно-профилактической операции «Должник» пройдет с 21 по 30 ноября 2018 года.