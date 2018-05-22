Общество

В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 29 мая, в рамках рабочей поездки в Невельский район посетил Новохованскую школу. Он оценил объем внеплановых ремонтных работ, которые были сделаны в декабре этого года, и обсудил с завучем учреждения Надеждой Калининой проблемные вопросы, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Усилиями администрации Псковской области, района и внебюджетных источников в школе отремонтированы входная группа, детское дошкольное отделение, в столовой установлены раковины и бойлер, в учебных классах появились интерактивные доски и проектор. Надежда Калинина подчеркнула, что в настоящий момент основная проблема школы – это текущая крыша. В здании есть отдельное крыло, которое полностью закрыто для посещения из-за неудовлетворительного состояния. В тех кабинетах, где проходят школьные занятия и работает детский сад, - многочисленным протечки. Последняя была буквально в прошлое воскресенье, когда после дождя залило три кабинета. В спортзале, который не ремонтировался с момента постройки, требуется замена окон, потому что зимой очень холодно и невозможно заниматься.

После осмотра школы и знакомства с организацией учебного процесса Михаил Ведерников пообщался с местными жителями, которые ждали врио губернатора в рекреации. Отвечая на их вопросы, он сообщил, что ремонт крыши будет выполнен. «На сегодняшний день это наша главная задача. В течение недели решим вопрос с финансированием, чтобы работы были выполнены до начала учебного года», - сказал врио Губернатора.

В разговоре они обсудили и другие вопросы, которые волнуют жителей Новохованска. Одна из женщин пожаловалась на отсутствие воды на трех улицах в деревне. Она отметила, что неоднократно обращалась в администрацию района, но помощи не последовало. Врио главы региона Михаил Ведерников спросил у главы района Александра Ващенкова, в чем причина и что планируется делать. Руководитель муниципалитета объяснил, что ситуация возникла из-за износа сетей и сейчас специалисты ждут, пока просохнет грунт, чтобы начать ремонтные работы. По словам Александра Ващенкова, есть уже договоренность с «Великолукским мясокомбинатом», который поможет с техникой для ремонта. Врио губернатора поручил главе Невельского района держать этот вопрос на контроле.

Еще одна просьба жителей Новохованска касалась ремонта дороги Невель-Туричино, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Врио губернатора сообщил, что данная дорога включена в план ремонта и будет приведена в порядок в этом году.

Также одна из жительниц деревни Клястицы, которая находится на границе с Белоруссией, пожаловалась на отсутствие транспортного сообщения на их территории. До населенного пункта не ходит автобус, четыре года как перестал ходить поезд. Женщина попросила решить вопрос с «РЖД» о возобновлении движения до них пассажирского состава. Врио губернатора взял этот вопрос в проработку, а в качестве временной меры поручил ответственным исполнителям проработать возможность пустить на этом отрезке автобус хотя бы раз в неделю.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что на встрече с партийным активом «Единой Росии» в Пскове он обозначил свое видение развития Псковской области на ближайшую перспективу, на основе которого будет сформирована программа действий в регионе. Врио губернатора предложил жителям Новохованска подумать, что на их взгляд, необходимо сделать в их районе в первую очередь. Эти предложения войдут в его программу дальнейшей работы.