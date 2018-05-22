Общество

Первый обязательный ЕГЭ сдают псковские школьники

Единый государственный экзамен по математике базового уровня напишут псковские школьники в среду, он станет первым обязательным ЕГЭ основной волны в этом году.

В России писать его будут 585 тыс. человек, из них 563 тыс. - выпускники школ этого года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Это 80% участников основной волны ЕГЭ (731 тыс.) и 91% 11-классников (617 тыс.). Для проведения экзамена будет организовано 5,1 тыс. пунктов во всех регионах РФ и за рубежом. Начинается экзамен по всей стране в 10.00 по местному времени, результаты будут известны не позднее 15 июня.

Экзамен по математике - один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата. С 2015 года математику можно сдавать в двух вариантах - в базовом и в усложненном профильном; профильный понадобится для поступления в вуз на математические специальности. «Базовая» и «профильная» математика проходит в разные дни: первое испытание школьники пишут в среду, а усложненный вариант пройдет в пятницу, 1 июня. Многие выпускники школ выбирают сразу оба варианта.

Экзаменационная работа по «базовой» математике состоит из 20 заданий, на них отводится три часа. Работа, в отличие от других ЕГЭ, оценивается по пятибалльной шкале, и для успешной сдачи достаточно «тройки». В пятницу на «профильной» математике работы будут оцениваться уже по 100-балльной шкале, заданий будет больше, а сложность - выше.

В Псковской области на участие в экзаменах зарегистрировалось более 2900 человек, из них 2783 – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на уровне 2017 года.

Для сдачи ЕГЭ в основной период в Псковской области организовано 35 пунктов проведения экзамена (ППЭ), что на один меньше, чем в 2017 году, в том числе организован 1 ППЭ на дому.

Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением сохранится на уровне прошлого года и составит 86,6%.

Мониторинг хода экзаменов будут вести около 500 общественных наблюдателей и 30 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационном центре.

По числу участников лидируют обязательные предметы: русский язык, базовая математика. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать более 1600 участников ЕГЭ, также наиболее популярным остается профильная математика, 665 - на физику, 670 - на биологию, 377 - на химию.

Основной период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 28 мая по 2 июля.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые у них могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам Государственного управления образования Псковской области по телефону «горячей линии» 8 (8112) 29-99-51.

Обо всех нарушениях на ЕГЭ необходимо сообщать по телефону «линии доверия»: 8 (8112) 29-99-51.