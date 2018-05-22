Общество

Пособие на детей до трех лет увеличат до конца года

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сейчас оно составляет 50 рублей в месяц. О планах изменить сумму выплаты рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей», - сообщил он «Известиям».

Сейчас данные выплаты лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет, и увеличение пособия хотя бы до 10 тыс. рублей станет серьезным ударом по бизнесу.

Эксперты считают, что выплаты должно взять на себя государство и что их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи.