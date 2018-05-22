Общество

«Яблоко»: Жесткая, смелая, свободная журналистика становится сегодня смертельно опасной

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова сделала заявление в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Мужественный, честный, жесткий человек. Аркадий Бабченко видел целью своей жизни поиск правды и донесение этой правды до каждого из нас. Как водится в таких случаях, выстрел был подлый и предательский - в спину.

От лица партии «Яблоко» я хочу выразить соболезнования всем, кто знал и уважал Аркадия Бабченко.

Мы требуем от правоохранительных органов и Украины, и России самым тщательным образом расследовать обстоятельства убийства и наказать виновных.

Жесткая, смелая, свободная журналистика становится сегодня смертельно опасной. Но правду убить невозможно. Мы призываем всех, кто делом своей жизни считает донесение правды, сплотить свои ряды и продолжать делать свое дело.

Правда всегда победит», - говорится в тексте заявления.

Напомним, российского журналиста Аркадия Бабченко накануне застрелили в Киеве. Аркадий Бабченко прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России

По словам главы пресс-службы управления Нацполиции в Киев Оксаны Блищик, нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полицию позвонила женщина, которая обнаружила Бабченко в крови. Он умер в машине скорой помощи от ранений.

Аркадий Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом в «Московском комсомольце», «Новой газете», сотрудничал с «Первым каналом» и ТВЦ.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что решил покинуть Россию из-за поступавших в его адрес угроз. Он переехал в Прагу, затем, в июле 2017 года, жил в Израиле. С августа 2017-го по май 2018 года - в Киеве.