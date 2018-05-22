Общество

Денежные призы и ценные подарки получат победители и участники конкурса «Профсоюз. Версия 7.0», посвященного 70-летию Псковского облсовпрофа

Денежными призами и ценными подарками будут отмечены победители и участники конкурса «Профсоюз. Версия 7.0», который Псковский областной совет профсоюзов проводит к 70-летию областного профсоюзного объединения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа со ссылкой на председателя Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет в октябре 2018 года на торжественном мероприятии, посвященном этой круглой дате.

«По итогам приуроченного к нашему юбилею конкурса мы хотим представить региону команду, в которой будут представители профсоюзной молодежи, зрелого поколения, наших профсоюзных наставников, ветеранов движения, которые сегодня находятся на пенсии, но поддерживают связь с Псковским областным советом профессиональных союзов», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Председатель облсовпрофа напомнила, что концепция конкурса была разработана участниками одно из самых амбициозных проектов Псковского облсовпрофа – «Профинтеллект». «Именно на этой площадке у нас собираются молодые профсоюзные лидеры до 35 лет. Участники «Профинтеллекта» были мотивированы тем, что в последние годы у областного профсоюзного объединения появилась необходимость усилить позитивный эмоциональный отклик профсоюзного актива на мероприятия конкурсного характера. И наша молодежная группа с готовностью откликнулась на идею переработать их, осовременить и предложить яркую представительскую кампанию, которая вызовет интерес у членов профсоюзов на территории Псковской области. Они смогли сформировать номинации конкурса таким образом, чтобы каждый наш профсоюзный активист смог увидеть в них возможность рассказать о работе своей первичной профсоюзной организации, работе своих коллег и социальных партнеров», - отметила Ульяна Михайлова.

«Благодаря данному конкурсу мы ожидаем появления в медиапространстве новых лиц, представляющих профсоюзное движение. Также мы рассматриваем его как возможность для известных представителей профактива еще раз напомнить, рассказать о своих достижениях, о своем опыте, который обязательно найдет отражение в текущей деятельности профсоюзов Псковской области при организации правозащитных кампаний. Потому что «зубры» нашего движения, наши наставники обладают действительно серьезным интеллектуальным, профессиональным, эмоциональным потенциалом, который всегда будет востребован», - сказала председатель областного профсоюзного объединения.

Добавим, что Положение о конкурсе «Профсоюз. Версия 7.0» опубликовано на сайте Псковского облсовпрофа в разделе «Документы». В конкурсе 11 номинаций: «ПрофСтарт» для профсоюзных активистов в возрасте от 18 до 35 лет; «Звезда профсоюза» для председатели первичных профсоюзных; «ПрофМаяк» для активных членов профсоюзов (за исключением председателей профсоюзных организаций), чья работа в рамках профсоюзного движения заслужила признание в трудовом коллективе; «ПрофПилот» для ППО, созданных в период с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года, и в течение года охватившие профсоюзным членством не менее 50 работников; «Профсоюзная династия»; «Легенда профсоюза» для ветеранов профсоюзного движения в Псковской области, сохраняющих общественную активность, участвующих в профсоюзных мероприятиях; «Акция года «От мая до мая проблемы решаем» - для ППО, организовавших успешную правозащитную или социально значимую кампанию (мероприятия) в период с 1 мая 2017 года до 1 мая 2018 года; «На страже порядка» - для членов профсоюза, внёсших значительный вклад в организацию и обеспечение безопасных условий труда на рабочем месте; «Контакт года» - для работодателей, социальных партнёров, проявившие в конкурсный период активную позицию в проведении диалога с профсоюзными организациями области; «ПрофДосуг» - здесь номинируются мероприятия (комплекс мероприятий, программы), направленные на организацию досуга членов профсоюзов – культурного, просветительского, развлекательного, спортивного характера, организованные членами профсоюзов Псковской области в период с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года. В специальной номинации «ПрофПродукт года» можно будет проголосовать за мероприятия, а также программы отдыха и оздоровления, реализуемые учреждениями профсоюзов Псковской области (ЛПУ «Санаторий «Хилово», ЛПУ «Санаторий «Голубые озера», ЛПУ «Санаторий «Череха», УОиО «Алоль», УОиО «Пушкиногорье», УО «Соцтурпроф»), пользующиеся наибольшим спросом среди членов профсоюзов и вызывающие у них наибольший интерес.

Выдвижение номинантов будет проходить до 28 сентября 2018 года. Первый тур интернет-голосования пройдет с 1 по 14 октября. На втором этапе в работу включится жюри, которое будет работать с 15 по 22 октября. Оглашение итогов конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Псковского областного совета профессиональных союзов.