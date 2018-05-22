Общество

Создатель областного музея почтовой связи Валерий Степанов стал первым номинантом конкурса «Профсоюз. Версия 7.0»

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников связи Марина Зимарская на пресс-конференции, посвященной конкурсу «Профсоюз. Версия 7.0», сообщила, что коллегиальный орган организации для участия в конкурсе к 70-летию Псковского облсовпрофа выдвинул своего кандидата в номинации «Легенда профсоюза», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Насчет кандидатуры у нас не было никакого сомнения, в этой номинации мы выдвигаем создателя областного музея почтовой связи Валерия Степанова. Валерий Алексеевич - член профсоюза с 1969 года, сначала он входил в профсоюз работников культуры, затем - в профсоюз железнодорожников, а с 1983, с тех пор, как он был назначен начальником районного узла связи Великих Лук, он является членом профсоюза работников связи. Это очень инициативный и ответственный человек, и очень ответственный социальный партнер: во времена, когда еще только начинали заключаться коллективные договора, в Великолукском почтамте был один из лучших коллективных договоров - с огромным пакетом социальных гарантий для работников, и это, без сомнения, заслуга Валерия Степанова. Он прекрасно понимал, насколько важны для отрасли квалифицированные кадры и при небольшой зарплате умел их привлечь», - рассказала Марина Зимарская.

По ее информации, с 2000 года Валерий Степанов был делегирован конференцией Псковской областной организации профсоюза в состав совета Псковского облсовпрофа, где проработал 15 лет. «Все помнят его принципиальную позицию по многим спорным вопросам в те непростые для профсоюзного объединения времена. Но он всегда был человеком авторитетным, бескомпромиссным, со своей позицией, к которой прислушивались, и это влияло на принятие многих правильных решений по трудным сложным вопросам», - подчеркнула Марина Зимарская.

Она напомнила, что Валерий Степанов неоднократно принимал участие в работе «Школы молодого профсоюзного лидера», как человек с большим опытом профсоюзной работы. А несколько лет назад он вплотную занялся своим любимым детищем - областным музеем почтовой связи, который был создан в 1997 году. «Мы в прошлом году отметили двадцатилетие этого музея, в котором в настоящее время хранится более 20 тысяч артефактов. Валерий Степанов принимает любые экскурсии, знакомит людей с историей почты, пишет книги и не остается в стороне от профсоюзных дел. Он по-прежнему член нашего профсоюза, с ним можно проконсультироваться по любому вопросу нашей работы. Я думаю, что все, кто знает Валерия Степанова, обязательно поддержат его кандидатуру в ходе конкурса. А наша профсоюзная организация рассматривает сегодня и другие номинации конкурса для выдвижения своих кандидатов», - добавила председатель областной организации профсоюза работников связи.

Напомним, что выдвижение номинантов конкурса «Профсоюз. Версия 7.0», приуроченного к 70-летию Псковского облсовпрофа, будет проходить до 28 сентября 2018 года. Первый тур интернет-голосования пройдет с 1 по 14 октября. На втором этапе в работу включится жюри, которое будет работать с 15 по 22 октября. Оглашение итогов конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Псковского областного совета профессиональных союзов.