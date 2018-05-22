Общество

Председатель СППО ПсковГУ Алена Козлова уверена, что у жюри конкурса «Профсоюз. Версия 7.0» будет много работы

Председатель первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, член жюри конкурса «Профсоюз. Версия 7.0» Алена Козлова выразила уверенность, что у жюри будет много работы.

Как она отметила на сегодняшней пресс-конференции, посвященной конкурсу к 70-летию областного профсоюзного объединения, профсоюзные активисты ежедневно проводят очень большую, но подчас незаметную для других людей работу. «Иногда мы просто не успеваем о ней рассказывать в силу занятости, а многие профактивисты в силу своей скромности не любят этого делать. Но такие конкурсы помогают нам заявить о лучших, - цитирует слова Алены Козловой пресс-служба Псковского облсовпрофа. - 70-летие Псковского облсовпрофа – это серьезная дата и серьезный повод для того, чтобы мы еще раз смогли услышать о людях, на которых держится профсоюзное движение Псковской области, и благодаря которым оно развивается. Конечно, областным организациям профсоюзов, и профсоюзным первичкам предстоит проявить активность по представлению участников конкурса. Но я уверена, что они это сделают с удовольствием, и работы у жюри будет много».

Как добавила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, команда, которая будет представлена по итогам конкурса наверняка будет замечена не только на территории Псковской области, но и Северо-Запада России, и Российской Федерации в целом. «Для нас это хороший повод показать тем жителям Псковской области, которые на сегодня еще не нашли оснований или возможностей присоединиться к профсоюзному движению, какой объем общественной работы выполняют наши профсоюзные активисты по вопросам заработной платы, социальных льгот, условий и охраны труда. Наша задача показать самые яркие и результативные акции, самых эффективных людей, самых лучших наставников, которые удержали нашу региональную профсоюзную систему в тяжелые годы, которые спасли профсоюзные активы, связанные с санаторно-курортной, туристической, социальной деятельностью, выдержав серьезнейшее давление со стороны разных структур», - заключила председатель Псковского облсовпрофа.

Напомним, что выдвижение номинантов конкурса «Профсоюз. Версия 7.0», приуроченного к 70-летию Псковского облсовпрофа, будет проходить до 28 сентября 2018 года. Первый тур интернет-голосования пройдет с 1 по 14 октября. На втором этапе в работу включится жюри, которое будет работать с 15 по 22 октября. Оглашение итогов конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Псковского областного совета профессиональных союзов.