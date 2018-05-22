Общество

Подростки в Псковской области в этом году чаще уходили из семей, чем из соцучреждений

Подростки в Псковской области в этом году чаще уходили из семей, чем из соцучреждений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп.

С начала 2018 года в полицию поступило 88 сообщений об уходе подростков. Они касались 62 подростков - то есть многие уходят неоднократно. Обычно это происходит перед выходными днями. «В этом году больше уходили из семей, чем из соцучреждений», - добавил он.

Многие обращения остаются без заведения розыскных дел: детей находят в рамках проверок. В этом году было заведено одно розыскное дело. Полиция знает, что с ребенком все хорошо, - девочка просто не хочет возвращаться.