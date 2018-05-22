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Общество

Названы самые популярные причины ухода псковских подростков из дома

30.05.2018 11:29|ПсковКомментариев: 6

На пресс-конференции 30 мая названы самые популярные причины ухода псковских подростков из дома, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп среди самых популярных причин назвал любопытство и стремление познать что-то новое.

По мнению уполномоченного по защите прав ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, если раньше основными причинами были психические заболевания, то сегодня по статистике, помимо романтики и поиска приключений, дети своим уходом из дома демонстрируют протест против гиперопеки, то есть дети уходят из семей относительно благополучных. Еще одна причина - привлечение внимания со стороны родителей, особенно в семьях, где идет развод. Кроме того, уход из дома дети используют как механизм манипулирования сознанием взрослых.

Инспектор по особым поручениям отделения ПДН УМВД России по Псковской области майор полиции Ирина Борисова добавила, что сегодня часто из дома уходят половозрелые девушки в поисках любви, романтики, стремясь устроить свою личную жизнь. Особенно, если в семье есть отчим.

Из дома уходят подростки от 10-17 лет. Есть даже примеры ухода в игровые клубы. В Пскове поиски начинаются с ТРК «Акваполис», в Великих Луках - с ТЦ «Апельсин», «Рубин». Бывали случаи, когда дети уезжали в Москву и Санкт-Петербург.

Источник: Псковская Лента Новостей
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