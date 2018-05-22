Общество

Почти 95% читателей ПЛН игнорируют людей, собирающих на улицах Пскова деньги «на благотворительность»

Почти 95% читателей Псковской Ленты Новостей игнорируют людей с прозрачными ящиками, которые собирают на улицах Пскова деньги «на благотворительность». Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН.

В опросе приняли участие 1016 человек. Из них лишь 5,8% утвердительно ответили на вопрос «Подаете ли вы деньги «на благотворительность» молодым людям с прозрачными ящиками на улицах Пскова?».

Так, 3,05% участников опроса делают это, потому что верят, что собираемые деньги реально пойдут на помощь больным детям; 0,3% - потому что не могут отказать, когда к ним обращаются за помощью у всех на виду.

1,48% респондентов сомневаются, что деньги пойдут на благотворительность, но считают: «с меня не убудет, даже если помогу этим юным сборщикам - и то неплохо».

1,18% участников опроса ответили, что и рады бы помочь, но не встречались им такие молодые люди с прозрачными ящиками.

Между тем, в подавляющем большинстве оказались те участники опроса, которые в силу разных причин не подают деньги на благотворительность молодым людям с прозрачными ящиками.

65,35% не делают этого, потому что уверены, что это обман, и деньги идут в карманы сборщиков и организаторов «акции».

13,29% не подают денег на улице, потому что перечисляют средства только известным и проверенным благотворительным фондам.

3,35% респондентов ответили отрицательно, потому что уже раз дали кому-то денег и подавать каждый день десяткам назойливых юношей и девушек не собираются.

12,01% не подают на благотворительность, потому что у них не бывает лишних денег.