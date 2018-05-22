Общество

Детский омбудсмен призывает псковских родителей разговаривать со своими детьми

Уполномоченный по защите прав ребенка в Псковской области Наталия Соколова призывает псковских родителей разговаривать со своими детьми, выяснять, что с ними происходит, пытаться решать вместе их проблемы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила на пресс-конференции 30 мая.

Наталия Соколова призывает всех родителей располагать информацией о местонахождении ребенка в любое время суток, контролировать их возвращение домой, не разрешать детям находиться в общественных местах после 22.00, обращать внимание на окружение ребенка, знать друзей, их адреса и телефоны.

«Нельзя бить детей. Нужно с ними говорит из убеждать. Поднятая на них рука - это провокация», - считает Наталия Соколова.

Если ребенок пропал, добавил начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Алексей Ламп, обращаться в полицию нужно незамедлительно. В противном случае родителям грозит административная ответственность. Не нужно ждать несколько суток или даже часов.

В случае пропажи ребенка у родителей на руках должна быть последняя фотография ребенка, они должны знать, в чем ребенок был одет, какие хронические заболевания у него есть, знать круг общения своего ребенка.

Поиск сбежавшего из дома подростка следует начать со звонка в полицию, звонков его друзьям. В случае, если есть сомнения, лучше этих друзей посетить, чтобы убедиться, что ребенка там нет.

Также Наталия Соколова напомнила телефон «горячей линии» 8-800-2000-122, телефон приемной омбудсмена 72-42-02. Телефоны полиции 02 и 112.