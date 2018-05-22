Общество

Оперативно-профилактическая операция «Курорт» проводится в Великих Луках

В Великих Луках проводится оперативно-профилактическая операция «Курорт - 2018». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки.

Как пояснили в ведомстве, цель операции - обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объектах оздоровления детей, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан в оздоровительных лагерях и объектах санаторно-курортного лечения, профилактика правонарушений. Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки будет уделено повышенное внимание безопасности жителей и гостей города на городском пляже, в лагерях дневного пребывания детей, оздоровительных лагерях, местах отдыха.

ОМВД России по городу Великие Луки обращается к жителям и гостям города с просьбой своевременного информирования ОМВД России по городу Великие Луки о всех правонарушениях, свидетелями и очевидцами которых вы стали, по следующим контактным телефонам: дежурная часть - 02, 5-27-94, рабочая группа по проведению операции «Курорт» - 5-27-80.