Общество

Супругам за долгое нахождение в браке надбавка к пенсии не положена - ПФР

В последнее время в сети интернет распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим управление Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим законодательством.

Жителям города и района рекомендуют руководствоваться исключительно официальными источниками информации: официальным сайтом Пенсионного фонда России и информационно-разъяснительными материалами ПФР.

Кроме того, напомним, что по всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты управления Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по телефонам «горячей линии» 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81, а также в группе ВКонтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov.

Также добавим, что по всем вопросам граждане могут получить консультации через оnline-приемую на сайте ПФР, или федеральный call-центр ПФР.

Номер: 8-800-302-2-302. Звонки по всей России бесплатные.