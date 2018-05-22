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Общество

Александр Братчиков: Определение суда в администрацию Пскова не поступало, поэтому инсталляция «Россия начинается здесь» возвращается на прежнее место

30.05.2018 14:31|ПсковКомментариев: 45

В Пскове на набережной реки Великой продолжается монтаж инсталляции «Россия начинается здесь».

Как пояснил Псковской Ленте Новостей глава администрации Пскова Александр Братчиков, определение суда о приостановке монтажа в администрацию Пскова не поступало, поэтому конструкция возвращается на прежнее место. 

«Это не рекламная конструкция, это временное сооружение. Комитет по охране памятников не против того, чтобы она там была. Мы ставим ее на то место, на котором она была. Если будет решение суда о демонтаже, о котором говорили и писали, но никто почему-то его не видел, то мы конструкцию демонтируем. А пока она должна вернуться на своей место», - подчеркнул сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по определению суда. Как пояснила заместитель председателя псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева, обращение ВООПИиК передано в суд. Предварительно судья принял меры обеспечения иска в виде запрета на монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой, намеченного на конец мая.   

Теги: #ВООПИиК
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 45Версия для печати
 

 
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