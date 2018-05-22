Общество

Денежное содержание госслужащих в Псковской области проиндексируют на 4%

Проект закона Псковской области «О внесении изменения в закон Псковской области «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Псковской области» рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснил председатель областного комитета по управлению государственной службой и наградам Александр Палладин, денежное содержание лиц, замещающих государственные должности Псковской области, предлагается повысить на 4% с 1 января 2018 года. По его словам, дополнительных средств на реализацию данного постановления, не потребуется.

Лидер фракции «Яблоко» Лев Шлосберг попросил уточнить, цифры изначально были заложены в бюджет области или зарплаты будут увеличены за счет сокращения сотрудников. Александр Палладин заверил, что в финансирование будет проходить в пределах утвержденных ассигнований без сокращений госслужащих.