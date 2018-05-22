Общество

Митрополит Тихон поручил к сентябрю составить общероссийский список аварийных храмов

Все епархии Русской православной церкви должны к сентябрю 2018 года подготовить списки церковных объектов, нуждающихся в срочной реставрации. Как пишет «Православие.ru», об этом заявил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на открытии первой всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в Москве.

Фото myhistorypark.ru

«Предлагаю выработать поручение для древлехранителей всех епархий - представить в течение трех месяцев, до сентября, список с описанием и фотографиями тех храмов, которые находятся в критическом состоянии и которым грозят существенные потери», - сказал он.

По словам священнослужителя, Патриарший совет по культуре рассмотрит все поступившие материалы и примет соответствующие решения, сообщает ТАСС.

В ходе дискуссии речь зашла и о сохранении церковных объектов, которые находятся в небольших деревнях или вблизи них. Митрополит Тихон напомнил, что молодые прихожане московского Сретенского монастыря много лет ездят в Архангельскую область, где под присмотром профессионалов проводят противоаварийные и консервационные работы.

«Я бы предложил этот опыт осмыслить, обобщить, собрать наших древлехранителей и составить инструкции и советы для тех, кто захочет этим заниматься. Также можно предложить епархиальным архиереям организовывать людей и летом выезжать на такие заброшенные храмы. Давайте составим список объектов, которые могут быть законсервированы силами добровольцев во избежание их дальнейшего разрушения и полной утраты», - добавил он.

В рамках конференции специалисты различных областей реставрационной отрасли, эксперты музейного сообщества и представители государственных органов по надзору в сфере объектов культурного наследия совместно с епархиальными древлехранителями и представителями учреждений Русской православной церкви обсудят подходы к сохранению и использованию объектов культурного наследия религиозного назначения.