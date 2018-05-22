Общество

По требованию прокурора в Дедовичском районном центре досуга появилась система видеонаблюдения

Прокуратурой Дедовичского района проведана проверка МБУК «Дедовичский районный центр досуга» в части обеспечения здания антитеррористической защищенностью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований закона, здание Дедовичского районного центра досуга - места массового пребывания людей - системой видеонаблюдения не оборудовано.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать учреждение установить систему видеонаблюдения, которое судом удовлетворено.

При проверке исполнения решения суда МБУК «Дедовичский районный центр досуга» нарушения устранены, система видеонаблюдения здания установлена.