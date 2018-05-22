Общество

На «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области в 2018 году планируют потратить более 147 млн рублей

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области приняли участие в заседании комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», где обсуждались вопросы о ходе подготовки документации для благоустройства дворовых территорий, а также согласовывались процессы реализации отдельных мероприятий программы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в работе комиссии участвовали руководители органов местного самоуправления, депутаты Псковской городской Думы, специалисты управления городского хозяйства администрации муниципалитета, общественники.

В ходе заседания членам комиссии представили данные о ходе подготовки документации для благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы. Как отмечалось, в бюджете города Пскова предусмотрено финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, при этом заявок до сих пор не поступило по многим объектам. Так, отсутствует заявка по устройству спортивной площадки во дворе дома по ул. Поселочная, 15; нет заявок по ремонту и восстановлению дорожных покрытий дворовой территории по дворам ул. Луговая, 1а, Военный городок, 3, ДОС 107, ул. Лесная, 10; нет заявки по асфальтированию дворовой проезжей части и пешеходного тротуара, увеличения количества парковочных мест на дворовой территории между домами по ул. Киселева, 8 и ул. Коммунальная, 16а, там же предполагается асфальтирование тротуара со стороны ул. Киселева от ул. Пароменской до ул. Коммунальной.

Также на встрече выяснилось, что отсутствуют заявки на установление детской игровой площадки по ул. Маргелова, 9; нет заявок на установление больших игровых комплексов во дворах по ул. Металлистов, 3, 5,7, по ул. Инженерной, 25 и по ул. Индустриальной, 4а; больших комплексов - во дворах по ул. Алтаева, 11, по ул. Инженерной, 15, по ул. Новоселов, 5а, 5; нет заявок по установке мини-детских площадок во дворах по ул. Инженерная, 21, по ул. Алтаева, 16, по ул. Л. Толстого, 2, по ул. Новоселов, 15, 40, 46; нет заявок на установку спортивных комплексов во дворах по ул. Новоселов, 17, 34, по ул. Инженерной, 9, 14, 76, по Октябрьскому пр., 19, по ул. Алтаева, 12, 14.

Члены комиссии обратили внимание на то, что сроки подачи заявок нарушать не надо, но при этом необходимо вдумчиво подойти к качеству подготовки пакета документов. В ходе заседания комиссии прозвучало предложение о разработке информационных буклетов для жителей города по благоустройству городской среды.

«К сожалению, приходится констатировать, что многие собственники жилья в многоквартирных домах относятся с безразличием к теме благоустройства дворовых территорий, игнорируют приглашения принять участие в собраниях жильцов по обсуждению насущных вопросов. Не все владеют достаточной информацией о механизме реализации проекта. В задачи Народного фронта входит не только контроль качества ремонтных работ дворовых территорий и общественных пространств в рамках федерального проекта, но и мотивирование граждан к активному участию в этом важном и актуальном мероприятии», - отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Григорий Турчин.

В 2018 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Псковской области предусмотрено более 147 млн руб. В план благоустройства вошли 97 дворов, 5 парков и 32 общественные территории. Активисты Народного фронта держат на контроле его реализацию в регионе.