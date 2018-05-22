Общество

В санатории «Голубые озера» остались свободные места на лето

Санаторий «Голубые озера» приглашает псковичей провести летний отпуск в одном из самых живописных и экологически чистых мест Псковской области. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в санатории есть свободные места на летний сезон.

Напомним, что ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» специализируется на лечении заболеваний нервной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения, органов дыхания. На территории санатория находятся три спальных корпуса: корпус №1 (6 этажное здание с лифтом), корпуса №2 и №3 (3 этажные здания без лифта). Лечебная база располагается в отдельном здании. Питание трехразовое по системе «меню-заказ».

Санаторий находится в Невельском районе, в сосновом бору на берегу чистейшего озера Малый Иван, плавно переходящего в озеро Большой Иван.

С 1 июня в санатории открывается детская игровая комната и начинает свою работу опытный косметолог-эстетист. Также летом вы можете совершить водные прогулки на лодках или катамаранах, в распоряжении гостей бильярд, настольный теннис, бадминтон, велосипеды. Вечерами проводятся концерты, конкурсные программы, танцы. В санатории работает современный Центр отдыха, который включает в себя бассейн, сауну, аромосауну и тренажерный зал.

По вопросу бронирования можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).