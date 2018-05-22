Общество

Инвентаризацию праздничного пространства проведут в Пскове перед Ганзейскими днями

Сегодня, 30 мая, в Пскове прошло рабочее совещание по вопросу подготовки и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. В заседании приняли участие заместители главы города Пскова Сергей Гаврилов и Елена Полонская, и.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Дмитрий Таратынов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники совещания решили, что одна из приоритетных задач на ближайшее время - обследование праздничных пространств, которые будут задействованы во время проведения Ганзейских дней.

В результате обсуждения было принято решение произвести инвентаризацию дворов, домов - для понимания того, в каком состоянии находятся данные объекты и какие меры необходимо принять для улучшения их состояния. Дмитрий Таратынов предложил осмотреть все адреса, где будут проходить праздничные мероприятия, и проверить, какие дворы и улицы уже отремонтированы, какие включены в программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год и какие улицы еще необходимо благоустраивать, а также просчитать, сколько на это потребуется денежных средств.