Общество

Международные Александро-Невские чтения пройдут в Псковской области в 9-й раз

Девятые Международные Александро-Невские чтения пройдут с 31 мая по 1 июня в Псковской области. В них примут участие преподаватели и учащиеся различных образовательных учреждений, государственные и общественные деятели, священнослужители, военнослужащие, ученые и деятели культуры, работники музеев, библиотек, фондов, члены исторических клубов.

Тема традиционного мероприятия в этом году — «Святой благоверный князь Александр Невский — герой России на все времена».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на конференции будут обсуждаться воинские традиции Александра Невского в военной истории России, образ князя в культуре, народной памяти, военно-патриотическом и духовно-нравственном развитии общества.

В рамках чтений состоится торжественный концерт с участием Заслуженного артиста РФ Яна Осина. Также пройдет презентация документального фильма Владимира Потресова «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции».

На закрытии мероприятия в Псковском кремле клуб исторической реконструкции «Псковская вольница» покажет представление «Ледовое побоище». Кроме того, будет представлена экспозиция детских рисунков участников областного конкурса «Александр Невский — герой на все времена».

Отметим, что чтения проводятся храмом Александра Невского совместно с Администрацией Псковской области, Администрацией города Пскова, Псковским государственным университетом, программой «Александр Невский» Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, Псковским филиалом Академии ФСИН России, Псковской областной универсальной научной библиотекой и Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина.