Общество

Пыталовский предприниматель ответит перед законом за неисполнение требований прокурора

Прокуратура Пыталовского района возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное производство по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, основанием для применения мер административного воздействия послужило непринятие индивидуальным лицом как работодателем мер по выполнению требований прокурора, указанных в представлении об устранении нарушений трудового законодательства.

В установленном законом порядке представление не было рассмотрено, меры по устранению нарушений закона не приняты.

Для рассмотрения дело направлено мировому судье судебного участка №17 Пыталовского района.