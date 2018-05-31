Общество

Безопасная сеть: как сделать интернет детским

В школах Псковской области наступают долгие летние каникулы. А это значит, что у детей появится больше свободного времени не только на игры на свежем воздухе и чтение книг из списка на лето, но и на серфинг в интернете. Поэтому для родителей еще более остро встает вопрос безопасности сети для детей и ограждение их от нежелательного контента.

Мы уже писали о том, с какими неприятностями может столкнуться ребенок в сети и как самоконтроль и доверительные отношения с родителями помогают с этим бороться. Но не стоит забывать и о технической стороне вопроса. К счастью, обезопасить чадо от материалов «18+», коих в сети отнюдь не мало, тоже несложно. У операторов есть сервисы для настройки использования гаджетов детьми. Вместе с экспертами МТС Псковская Лента Новостей разбиралась с их возможностями на примере услуги «Контроль интернета».

Закрываем доступ на сайты

«Будет лазать, где попало» - основной страх родителя, ребенок которого пользуется сетью. Выход один - фильтрация контента. В «Контроле интернета» есть пять режимов безопасности для каждого возраста. Доступны варианты от самого строгого «До 7 лет», с доступом к очень ограниченному списку детских сайтов и безопасным поиском, до «Взрослый», где список разрешенных сайтов значительно расширен, но сайты опасных категорий все равно заблокированы. В «Личном» режиме можно самостоятельно «закрывать» разные категории сайтов, включать режим безопасного поиска в «Яндекс», Google и YouTube. Если вы захотите разрешить пользоваться заблокированным системой ресурсом, сформируйте собственный «белый» список.

Устанавливаем расписание

Избежать «ну еще пять минут, пожалуйста» и решить вопрос с обедами или прогулками без отрыва от экрана поможет настройка расписания доступа. В сервисе МТС можно выбрать дни недели и время, когда доступ к интернету будет полностью запрещен. В часы и дни «икс», например, в будни ребенок не сможет выйти в сеть вообще, в другое время, например, вечером в выходные, будет пользоваться ей в соответствии с настроенным типом фильтрации.

Заводим журнал

«Контроль интернета» позволяет посмотреть подробную статистику использования интернета ребенком. На ваш e-mail по выбранному расписанию могут приходить отчеты с информацией о том, когда, какие сайты и сколько раз посещал ребенок. Для этого нужно будет установить расширенную связку между номером ребенка и родителя, о чем мы подробно расскажем ниже.

Еще одна возможность услуги - отключение загрузки файлов на смартфон или выбор разрешенных категорий - изображения, аудиофайлы, видеофайлы или документы.

Как это настроить?

Обезопасить детский смартфон можно за пару минут. Для этого понадобится он сам (аппарат, а не ребенок), ваш телефон и компьютер.

1. Самый простой вариант - набрать на своем телефоне команду *111*1117*1#. В ответ придет SMS о подключении на номере услуги «Контроль интернета. Родитель».

2. Теперь направляйтесь в Личный кабинет МТС, чтобы отправить запрос о подключении услуги ребенку. Выберите раздел «Управление услугами», «Интернет» и перейдите по ссылке «Контроль интернета». Окно для добавления номера ребенка сложно не заметить. Если он оформлен на вас, выберите «Расширенная связь» и получите возможность не только устанавливать правила для использования интернета, но и просматривать статистику посещений и скачиваний.

На номер ребенка придет SMS-сообщение с просьбой подтвердить согласие на связку номеров. После отправки ответа с текстом «Да» можно будет переходить к настройке правил.

3. Все настройки возможностей услуги «Контроль интернета», о которых мы говорили выше, осуществляются в вашем Личном кабинете МТС. Выберите нужные сервисы.

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Сколько это стоит?

Использование услуги «Контроль интернета» стоит 3 рубля в сутки за каждого ребенка, подключать на одного родителя можно несколько номеров. Если вы связали свой номер с детским, то плата будет списываться с вашего лицевого счета.

Технические средства помогут обезопасить вашего ребенка от нежелательного контента, однако не забывайте говорить с ним о рисках, опасностях и правилах поведения в сети.