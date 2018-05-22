Общество

Власти Пскова приостановили монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» до решения суда

В администрацию Пскова поступило определение Псковского городского суда о принятии обеспечительных мер в части приостановки монтажа инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой у стен Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава городской администрации Александр Братчиков.

По его словам, в этом определении инсталляция называется имиджевой рекламной, хотя УФАС России по Псковской области таковой ее не признала.

Таким образом администрация Пскова приняла решение до вынесения и вступления в силу решения городского суда монтаж инсталляции приостановить. В случае, если иск будет удовлетворен, инсталляция будет демонтирована, добавил Александр Братчиков.