Общество

В Невеле оштрафован диспетчер скорой помощи, который нагрубил по телефону мужчине

Невельской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о некорректном поведении диспетчера скорой медицинской помощи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проверка показала, что в отделение скорой помощи ГБУЗ «Невельская межрайонная больница» по телефону обратился гражданин с просьбой оказать скорую медицинскую помощь его жене. В ходе телефонного разговора дежурный диспетчер, несмотря на то, что все звонки записываются, грубо оскорбил гражданина, выразившись в его адрес в неприличной форме, унизив честь и достоинство.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения межрайонной прокуратурой в отношении диспетчера скорой помощи дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участка №41 Невельского района возбужденное прокуратурой административное дело рассмотрено и удовлетворено, диспетчер скорой медицинской помощи привлечен к административной ответственности в виде штрафа.