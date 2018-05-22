Общество

Грубые нарушения требований пожарной безопасности обнаружили в двух торговых комплексах Невеля

Невельской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в невельских торговых комплексах, а также в местах с массовым пребыванием детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, по результатам проведенных совместно со специалистами по пожарному надзору проверок выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации двух торговых комплексов.

В целях устранения выявленных нарушений закона внесены представления, должностные лица, а также владельцы торговых комплексов привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.