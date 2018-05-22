Общество

Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии

Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.