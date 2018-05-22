Общество

Минздрав предложил регионам огранить продажу табака 31 мая

Минздрав России подготовил и направил в регионы письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий 31 мая, когда во всем мире будет отмечаться Всемирный день без табака.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в частности в письме Минздрав России предлагает регионам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, среди которых могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции во Всемирный день без табака, запрет курения в определенных местах, в том числе на улицах в праздничные дни, и другие меры.

Напомним, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире в целом, убивая каждый год 5,4 миллиона людей, что превышает общее количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности.

Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье.