Общество

Жители Пскова и Великих Лук смогут бесплатно доехать до Пушкинского праздника поэзии

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 2 июня для жителей Пскова и Великих Лук организовано бесплатное автобусное движение в Пушкинские Горы на 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, из областного центра будут курсировать автобусы с 8.00 до 16.00. Отправление от областного Центра семьи, прибытие - автовокзал в Пушкинских Горах. Между главной площадкой праздника в дер. Бугрово и автовокзалом также будут ходить бесплатные шаттлы.

Вернуться в Псков можно будет с 16.00 до 22.30.

Великолучане смогут отправиться на праздник в 9.00 и 10.00 от Великолукского драматического театра. Обратный маршрут - от пушкиногорского автовокзала в 16.00 и 22.30.

С полным расписанием отправлений автобусов можно ознакомиться здесь>>>

Смотрите также Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии

Напомним, в этом году 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет с 1 по 6 июня в Пскове и Пушкинских горах. Поддержку фестивалю оказывает Министерство культуры РФ.