Общество

В торошинской школе собаки с кинологами искали бомбу

В деревне Торошино Псковского района прошло мероприятие, приуроченное к завершению учебного года в школе, «Ура! Каникулы!», в котором приняли участие начальник кинологической группы отдела по конвоированию Александр Яковлев, начальник кинологического отделения СИЗО-1 Ольга Гребешкова и инструктор-кинолог кинологической группы отдела по конвоированию Станислав Федоров с участием собак по кличке Джеси и Герда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, по прибытии в школу совместно с директором Алефтиной Кирсановой кинологи с собаками осмотрели учебное заведении и прилегающую территорию на предмет наличия взрывчатых веществ.

На торжественной линейке с приветственным и напутственным словом перед ребятами, учителями и родителями выступила Ольга Гребешкова и пожелала детям хорошего отдыха, поздравила их с успешным окончанием года, а выпускникам и родителям учеников пожелала всех благ. Кроме того, начальник кинологического отделения призвала ребят поступать в ведомственные вузы ФСИН и приходить на службу в уголовно-исполнительную систему.

Кроме школьников и гостей на мероприятии присутствовали воспитанники детского сада Торошина.

После линейки был продемонстрирован успешный поиск взрывчатых веществ, которые были заложены в служебный автомобиль, а также задержание преступника и его конвоирование.

Руководство школы выразило благодарность сотрудникам УФСИН России по Псковской области и надежду на дальнейшее сотрудничество.