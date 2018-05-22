Общество

Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили накануне Дня защиты детей сотрудники прокуратуры и полиции

Сотрудники прокуратур Дновского и Дедовичского районов, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» 30 мая поздравили детей, находящихся в социальном приюте для детей в деревне Пожеревицы Дедовичского района, с Днем защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году.

День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны, отмечают прокуроры.