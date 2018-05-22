Общество

Имена лучших учителей Псковской области станут известны в июле

В среду, 30 мая, в администрации Псковской области состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по отбору лучших учителей на получение денежной премии, на котором был изучен рейтинг претендентов, составленный по итогам экспертной оценки материалов конкурсантов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в нем принял участие начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов и представители общественных организаций.

К конкурсу были допущены 23 учителя из 12 районов области, а также Пскова и Великих Лук. Среди участников в начальных классах преподают шесть человек, русский язык и литературу - 4 учителя, столько же - физическую культуру, предметы «история» и «обществознание» ведут 3 конкурсанта и по одному педагогу - ОБЖ, технологию, немецкий язык, физику и информатику.

Победители конкурса станут известны в июле. За высокие достижения в педагогической деятельности и общественное признание четыре учителя, набравшие наибольшее количество баллов, получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета. Кроме того, шесть финалистов будут удостоены премии в размере 100 тысяч рублей из областной казны.

Добавим, конкурс лучших учителей проводится на территории Псковской области с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В общей сложности за это время его участниками стали 720 педагогов и 214 из них стали абсолютными победителями.