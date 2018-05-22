Общество

19 студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 23-й Международной встречи воздухоплавателей

Остались считанные дни до начала 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2018, 50 спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся вместе, чтобы померятся силами в небе города над Ловатью.

Подготовка и проведение мероприятия такого масштаба - очень ответственное и серьезное дело. Большую роль в нем играют волонтеры, которые сопровождают спортсменов до, во время и после полетов, а также оказывают всевозможную помощь во время пребывания в Великих Луках. Добровольцы - неотъемлемая часть большого и дружного коллектива встречи воздухоплавателей. Их работа не всегда видна, но именно благодаря ей атмосфера мероприятия становится более дружественной и доброжелательной.

В этом году большую помощь в формировании команды волонтеров оказал Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Вуз провел масштабную агитационную компанию по привлечению к встрече добровольцев, а затем отобрал из общего числа 19 лучших студентов. Критериями отбора послужили отсутствие проблем с учебой, так как фестиваль выпадает на время летней сессии, а также знание иностранного языка. Примечательно, что шестеро волонтеров, направленных на помощь аэронавтам, свободно владеют английским, а один даже знает польский. Именно эти ребята будут работать с пилотами, которые приедут на встречу из-за границы. Помимо этого, четверо молодых людей имеют водительское удостоверение, а, значит, смогут управлять транспортными средствами, необходимыми аэронавтам на выездах. Дополнительным фактором отбора студентов также послужило наличие прививки от клещевого энцефалита, так как немало времени они проведут за пределами города - в полях и лесах района.

«Наше учебное заведение старается активно участвовать в общественной, культурной и спортивной жизни Великих Лук. Поэтому мы не могли обойти вниманием 23-ю Международную встречу воздухоплавателей, - отмечает директор великолукского филиала ПГУПС Олег Александрович Никифоров. - Я надеюсь, что благодаря доброжелательности и помощи наших студентов у пилотов сложатся положительные впечатления о фестивале и нашем славном городе. Желаю ребятам отработать на встрече так, чтобы после у них осталось чувство полнейшего удовлетворения».

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».

Фото предоставлено великолукским филиалом ПГУПС