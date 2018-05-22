Общество

У псковской гостиницы «Транзит» наведут порядок

30 мая состоялся рабочий выезд с участием заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова и заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Дмитрия Таратынова и владельца гостиницы «Транзит».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», выезд был организован в связи с поступившим обращением администрации гостиницы. Вопросы, которые обсуждались в ходе выезда, касались ремонта асфальтового покрытия на участке дороги к гостинице, благоустройства парковой зоны напротив входа. По словам представителей гостиницы «Транзит», решение обозначенных вопросов поможет гостинице достойно подготовиться к встрече гостей во время Ганзейского праздника, а также решить вопрос механизированной уборки прилегающей территории, которую после асфальтирования можно будет убирать, мыть, не встречая препятствий в виде неровностей и мелкого щебня.

Заместитель главы города Сергей Гаврилов отметил, что вопрос по размещению гостей праздника сегодня на контроле у врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Пскова Ивана Цецерского. Номерной фонд гостиницы «Транзит» - 50 номеров - позволит принять порядка 90 человек с размещением их автотранспорта на внутренней стоянке гостиницы и после обустройства парковки напротив.

Как сказал заместитель начальника УГХ администрации города Дмитрий Таратынов, уже на будущей неделе будет организован выезд экспертов для оценки ситуации.