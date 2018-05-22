Общество

В Пскове чествовали лучших учеников и учителей города

30 мая в Доме детского творчества города Пскова состоялась церемония награждения за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности обучающихся и их педагогов «Ассамблея звезд».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», торжественную церемонию награждения открыла заместитель главы города Пскова Елена Полонская. От имени главы Пскова и депутатского корпуса она поблагодарила детей за умение совмещать учебу с занятиями наукой, спортом, искусством.

«Дорогие ребята, вы достигли больших успехов в разных областях знаний, продемонстрировали свои достижения во внеурочной деятельности. Вас по праву называют звездами на небосклоне городского образования. Вы - лучшие. Мы гордимся вами, вашим сверстникам есть, с кого брать пример, на кого равняться», - подчеркнула Елена Полонская, пожелала школьникам удачи, успехов во всех добрых начинаниях, воплощения в жизнь лучших стремлений, надежд и вручила памятные подарки и благодарственные письма главы города победителям и дипломантам самых престижных международных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов.

Также со словами приветствия обратилась к школьникам уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова: «Вы неравнодушные, целеустремленные, талантливые, успешные, увлеченные молодые люди. Вы хорошо учитесь, активно участвуете в жизни школы, занимаетесь общественной и социальной работой, являетесь победителями и призерами различных конкурсов. Конечно, такие успехи в учебной и внеурочной деятельности стали возможны благодаря нашим уважаемым преподавателям - преданным своему делу педагогам, настоящим профессионалам. Спасибо вам за большой вклад в развитие наших детей».

Заместитель начальника управления образования администрации города Пскова Светлана Котова продолжила череду торжественных вручений, поздравив ребят с окончанием учебного года, отметив, что «Ассамблея звезд» вызывает чувство гордости за городские школы, их руководителей, детей и за всю систему образования в целом.

Добавим, церемония награждения «Ассамблея звезд» сферы «Образование» города Пскова стала доброй традицией в образовательной среде города. В этом году в церемонии награждения принимают участие 280 ребят и педагогов из 20 образовательных учреждений города. Традиционно здесь чествуют победителей и призеров областного этапа, окружных и заключительных этапов Всероссийских предметных олимпиад, победителей областных предметных конкурсов «Юные дарования», лауреатов и призеров областных, всероссийских и международных конкурсов и научно-практических конференций.