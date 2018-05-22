Общество

Вопросы финансирования школ и создания ясельных групп в Псковской области подняли депутаты фракции «Единой России»

Вопросы финансирования школ и создания ясельных групп обозначили депутаты фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, заседание состоялось 30 мая, накануне 21-й сессии регионального парламента.

За пояснениями ситуации по ряду объектов образования народные избранники обратились к первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой. Их, в частности, интересовала возможность решения вопроса финансирования муниципальных образовательных учреждений. Депутат и региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Владимир Яников напомнил о проблеме, с которой столкнулись Идрицкая и Яммская школы. Учебные заведения не укладываются в утвержденный норматив и испытывают дефицит финансовых средств. По его словам, речь идет о сумме порядка 4 млн рублей.

«У нас с вами есть шанс внести поправку в бюджет по формированию субсидий и субвенций, которые идут в районы, и тем самым отрегулировать вопросы отдельных школ, - ответила первый заместитель главы региона. – Мы с вами договаривались, что можем вносить поправки к началу учебного года, а время пришло – июньская сессия может их принять - и к началу бюджетного периода 2019 года».

В продолжение разговора вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин поинтересовался перспективой благоустройства территории у инженерно-лингвистической гимназии в Борисовичах. «Все в силе», - заверила Вера Емельянова и отметила, что также будут выполнены обязательства по автогородку и ремонт фасада одной из стен здания, поврежденного вандалами.

В свою очередь парламентарий Андрей Корнев спросил о планах по созданию ясельных групп в Великих Луках. Первый вице-губернатор сообщила, что пока Министерство образования не подписало соглашение ни с одним из регионов, однако лимиты уже определены. «С учетом количества жителей и очереди, которая существует, предложено и согласовано с временно исполняющим обязанности губернатора приобретение в этом году двух помещений под ясельные группы в Пскове и одного в Великих Луках, - рассказала она. – Как только соглашение будет подписано, мы будем объявлять торги на покупку этих ясельных групп, которые уже будут готовы для применения». Под ясли предполагается приспособить первые этажи жилых домов с соблюдением всех санитарных норм.

Андрей Корнев уточнил, на сколько мест рассчитаны новые детские сады. Вера Емельянова ответила, что в Пскове они смогут принять 160 детей, а в Великих Луках – 80. «Надо отдать должное Великим Лукам - у вас ситуация гораздо лучше, чем в целом по региону. Администрация работала над этим вопросом, и сегодня почти нет очереди от 3-х до 7 лет, она минимальна до 3-х лет», - заметила первый замгубернатора.

Завтра, 31 мая, в рамках сессии депутаты смогут задать свои вопросы врио губернатора Михаилу Ведерникову, который представит отчет о деятельности администрации Псковской области за 2017 год.