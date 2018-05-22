Общество

«Единая Россия» проверила соблюдение норм пожарной безопасности в более чем 14 тысячах образовательных учреждений страны

Партпроект «Единой России» «Новая школа» совместно с МЧС России провел мониторинг соблюдения норм пожарной безопасности в более чем 14 тысяч образовательных учреждений по всей стране, в частности, в детских садах, школах, вузах, общежитиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, было выявлено свыше 20 тысяч нарушений.

Устранить их необходимо до начала нового учебного года. То, как будут устраняться нарушения, проконтрулирует МЧС РФ совместно с региональными координаторами партпроекта, заявила координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета Партии «Единая Россия», депутат Госдумы Алена Аршинова. По ее словам, участие в мониторинге принимали не только представители МЧС России и партийцы, но и представители студенческих и родительских сообществ, активисты, общественники.

«Как показал мониторинг, многие нарушения соблюдения норм пожарной безопасности связаны с высоким износом инфраструктуры. Партпроект «Новая школа» готов принять активное участие в работе по модернизации образовательной инфраструктуры, повышении ее безопасности, в том числе в рамках разработки совместно с российским Правительством национального проекта (программы) в сфере образования», - рассказала Аршинова.

Она отметила, что в ряде субъектов, к примеру, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской, Ивановской, Рязанской, Ярославской, Саратовской областях, часть выявленных нарушений под контролем координаторов партпроекта в регионе и регионального МЧС своевременно была устранена. «На работу с остальными нарушениями отведен период до начала учебного года 2018/2019», - сказала руководитель партпроекта.

По ее данным, в Кабардино-Балкарской Республике руководителей образовательных организаций привлекли к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ за неисполнение предписаний по устранению выявленных нарушений. «В Республике Ингушетия при проверке 45 образовательных организаций выявлено 158 нарушений, запланированы мероприятия по их устранению. В Республике Хакасия в более чем 70 случаях возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, подготовлены и выданы предписания», - резюмировала парламентарий.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.