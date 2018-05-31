Общество

1 июня в Великих Луках официально откроется купальный сезон

1 июня в Великих Луках официально откроется купальный сезон. Городские службы готовятся к старту. МУП ДСУ, которое занимается обслуживанием городского пляжа, выполнило целую череду мероприятий.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, специалисты провели заборы воды и почвы с пляжной зоны для исследования. Водолазы из Пскова обследовали дно акватории реки Ловать. Также проведена обработка пляжа от клещей.

Рабочие уже установили грибки, скамейки, раздевалки и мусорные баки. В этом году расширили территорию пляжа и завезли новый песок. Еще одно нововведение - вагончик для оказания первой медицинской помощи. Начиная с 1 июня с 10.00 и до 20.00 в зоне отдыха дежурство будут нести матросы-спасатели. По периметру установлены информационные таблички с правилами безопасности на воде. В ближайшее время обозначат буйками границы плавания в реке.

Купальный сезон официально продлится до 31 августа.